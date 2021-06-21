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В Одессе пограничники обнаружили кокаин на 10 млн долларов в контейнере с бананами

Сегодня, 14:17 citynews.net.ua | Напечатать

В Одесской области снова задержали крупную партию кокаина. Наркотические брикеты, общим весом брутто почти 57 кг, обнаружили в контейнере из Эквадора.
Правоохранители нашли 46 брикетов кокаина общим весом почти 57 кг на одном из складских помещений в Одессе.

Наркотики были спрятаны в вентиляционных люках контейнера с бананами, который прибыл в морской порт «Южный». Стоимость этой партии по ценам «черного рынка» составляет около 10 000 000 долларов США.

 

Спецоперацию по прекращению контрабандного перемещения наркотических средств провели оперативные сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы совместно с спецподразделением и следователями УСБУ в Одесской области, Одесской таможни Гостаможслужбы по силовой поддержки пограничного спецподразделения ДОЗОР под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.


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