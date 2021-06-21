Глобальное потепление: В Киеве за июнь установлено 10 температурных рекордов

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха в июне составила + 21,3° С, что на 1,8° С выше климатической нормы.

А всего с 23 по 26 июня были установлены 10 температурных рекордов.

Отмечено 6 дней с максимальной температурой воздуха выше 30,0° С.

Самый холодный день в Киеве был 1 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до + 7,4 ° С, а самый жаркий - 24 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 35,5° С.