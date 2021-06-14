Львов накрыл ураган: сломаны деревья и остановлен электротранспорт - видео

Непогода оставила центр Львова без транспорта - из за сильного ветра в городе сломаны несколько электроопор. Также местные жители сообщают о сломанных деревьях, затрудняющих движение автомобильного транспорта.

Рухнувшие от сильного ветра деревья повредили автомобили, припаркованные во дворах. Точный ущерб от стихии будет установлен позже.

Местная группа Варта показала последствия непогоды на фото и видео из Львова.