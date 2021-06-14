В Киеве на 5 пляжах превышены нормы кишечной палочки в воде

На пяти пляжах Киева обнаружили превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки в водоемах.

Как сообщает Главное управление Госпотребслужбы города Киева, превышение обнаружили в воде на пляжах «Троещина», «Радуга», «Тельбин», «Вербный» и «Пуща-Водица».

Киевлянам рекомендуют пользоваться этими пляжами исключительно с зонами отдыха — без купания. Возобновить купание можно будет после того, как показатели воды придут в норму.