Работа КПВВ «Чаплинка» на административной границе с оккупированным РФ Крымом временно прекращена до 15 июля 2021 года

По решению Председателя Херсонской ОГА работа КПВВ «Чаплинка» на административной границе с оккупированным РФ Крымом временно прекращена с 19 июня по 15 июля 2021 года.

В то же время КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» работают в штатном режиме.

В эти выходные в КПВВ «Каланчак» и «Чонгар», как на въезд так и на выезд пограничники Херсонского отряда оформили 7,2 тыс. человек и 383 транспортных средства.

18 гражданам Украины пограничники отказали в пропуске в сторону временно оккупированного Крыма из-за неправильных паспортных документов и отсутствия надлежащим образом оформленных документов для выезда детей.

К административной ответственности за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее военнослужащие привлекли 11 человек, которые направлялись через Крым из РФ в Украину.