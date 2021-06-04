В Киеве из-за аварии на водоводе ограничено движение по ул Лютеранской

В Киеве произошла авария на подземных коммуникациях. В связи с этим по улице Лютеранской ограничено движение транспорта.

Как сообщили в пресс-службе КП «Киевавтодор», в результате аварии на сетях «Киевводоканала» случился подмыв основания и провал проезжей части.

На месте работают аварийные бригады балансодержателя коммуникаций.

«Движение на улице Лютеранской вблизи дома № 19 частично ограничено», — говорится в сообщении.