В Черновицкой области сильные дожди затопили несколько сел и размыли дороги - видео

В Черновицкой области сильные дожди затопили несколько сел и размыли дороги - видеоСегодня, 11:29
В Черновицкой области из-за ливневых дождей подтоплены села Окно, Погореловка, Веренчанка, Бродок, Крещатик, Ржавинцы, Репуженцы, Черный Поток, Бабий, Добриновцы, Горошовцы, Баламутовка, Юрковке, Боянчук, Товтры, Киселев, Кострижовка Черновицкого района.
Аномальные осадки подтопили десятки домохозяйств и размыла подъездные пути к населенным пунктам.
Как сообщили в пресс-службе ОГА, на месте работает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области.
В Черновицком районе произошло частичное подтопление дождевыми потоками около 70 жилых домов и 150 домохозяйств в 17 населенных пунктах.
В 29 населенных пунктах частично повреждено дорожное покрытие, проезд обеспечен. Жертв и пострадавших в результате непогоды нет.
Отмечается, что уровень воды постепенно снижается.