В Черновицкой области сильные дожди затопили несколько сел и размыли дороги - видео

В Черновицкой области из-за ливневых дождей подтоплены села Окно, Погореловка, Веренчанка, Бродок, Крещатик, Ржавинцы, Репуженцы, Черный Поток, Бабий, Добриновцы, Горошовцы, Баламутовка, Юрковке, Боянчук, Товтры, Киселев, Кострижовка Черновицкого района.

Аномальные осадки подтопили десятки домохозяйств и размыла подъездные пути к населенным пунктам.

Как сообщили в пресс-службе ОГА, на месте работает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области.

В Черновицком районе произошло частичное подтопление дождевыми потоками около 70 жилых домов и 150 домохозяйств в 17 населенных пунктах.

В 29 населенных пунктах частично повреждено дорожное покрытие, проезд обеспечен. Жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

Отмечается, что уровень воды постепенно снижается.