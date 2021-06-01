Фонд госимущества передаст Гостиный двор в Киеве Министерству культуры и информационной политики

Фото: Sergiy Klymenko

Фонд госимущества передаст Гостиный двор в Киеве в сферу управления Министерства культуры и информационной политики на основании решения правительства от 19 мая.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«Как я уже писал, 19 мая Правительство изменило категорию памятников «Комплекс сооружений Контрактовой площади» и «Гостиный двор» на категорию национального значения.

Наконец Фонд государственного имущества Украины передает «Гостиный двор» в сферу управления Министерства культуры и информационной политики. Вчера состоялось первое заседание комиссии по вопросам передачи памятника национального значения. В нее вошли представители МКИП, заповедника София Киевская и ФГИУ. А сегодня комиссия осмотрела объект и вынесла решение, что передача Гостиного двора в управление МКИП состоится 29 июня» — написал он в своем Telegram.

После завершения передачи начнется разработка проектно-сметной документации и первые противоаварийные работы для сохранения исторического здания.