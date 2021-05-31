По Киеву прокатилась волна «минирований» вокзалов и станций метро

В Киеве из-за сообщения о минировании станция метро «Университет» закрыта на вход и выход, работу станций «Крещатик», «Дворец Спорта», «Золотые ворота» и железнодорожного вокзала уже восстановили.

Около 11 утра в метрополитен поступил анонимный звонок о минировании станции «Крещатик». Во время проверки взрывоопасных предметов не было обнаружено.

Сразу после этого появилось сообщение о «заминировании» станций метро «Золотые ворота» и «Дворец Спорта». Там также не нашли взрывчатки.

Следующей «заминированной» оказалась станция «Университет».

Кроме того, как сообщили в Укрзализнице, ограничивали работу Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с аналогичным сообщением.

Работу железнодорожного вокзала уже полностью возобновили.