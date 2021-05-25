В Одесской области обнаружили 52 незаконных мигранта из Вьетнама

11 июня сотрудники отдела миграционного контроля ГУ ДМС в Одесской области совместно с миграционной полицией ГУ ЧП в Одесской области обнаружили нарушителей законодательства Украины в городе Белгород-Днестровском.

Все выявленные лица являются гражданами Вьетнама.



В отношении 7 граждан Вьетнама принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения с привлечением к административной ответственности по ч.1 ст.203 КУоАП.

В отношении 42 нарушителей составлены административные протоколы по ч.1ст.203 КоАП с задержанием до 3-х суток с помещением в ПТПИ для дальнейшего выяснения обстоятельств правонарушения.