На крупнейшей игровой выставке назвали дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 и стоимость игры

На игровой выставке E3-2021 названа дата возвращения легендарной серии от GSC Game World - S.T.A.L.K.E.R. 2:

Продолжение легендарной игры с одним из самых больших открытых миров и нелинейной историей выйдет на PC и игровой платформе от Microsoft Xbox Series X.

Самым ярким моментом второго дня E3 2021 стала совместная презентация Microsoft и Bethesda. В рамках мероприятия обе компании показали массу интересных игр, среди которых была и долгожданная S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Шутер получил не только новый трейлер, но ещё и системные требования, и даже ценник.

В игре будет масштабный нелинейный сюжет. Решения игрока будут влиять не только на судьбу персонажей и локальные события, но и на мир в целом.

Студия GSC Game World уже открыла предварительные заказы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

Предзаказ игры будет доступен в трёх изданиях. Базовое стоит 895 гривень, за расширенное просят 1 199 гривень, версия Ultimate - 1 599 грн.

Когда выйдет S.T.A.L.K.E.R. 2?

Планируемое время выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2 - 28 апреля 2022 года.

Что до системных требований, то они, как и следовало ожидать, серьёзные.

Минимальные системные требования для S.T.A.L.K.E.R. 2:

ОС: Windows 10;

процессор: Intel Core i5-7600K или AMD Ryzen 5 1600X;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580;

оперативная память: 8 ГБ;

место на диске: 150 ГБ.

Рекомендованные системные требования для S.T.A.L.K.E.R. 2:

ОС: Windows 10;

процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700X;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti или NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER или AMD Radeon RX 5700 XT;

оперативная память: 16 ГБ;

место на диске: 150 ГБ.

В ходе презентации Microsoft/Bethesda была объявлена и дата релиза долгожданного шутера. Он выйдет на PC и Xbox Series X/S только 28 апреля 2022 года.