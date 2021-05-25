Серия марок «Красота и величие Украины» пополнилась почтовым блоком с достопримечательностями Севастополя

14 июня Укрпочта ввела в обращение почтовый блок серии «Красота и величие Украины» - «Севастополь». Блок содержит четыре художественные марки «Балаклавская бухта», «Севастополь. Набережная», «Херсонес Таврический», «Памятник затопленным кораблям».

Тираж блока - 20 000 экземпляров, номинал каждой марки 11 грн - это тариф на пересылку простого приоритетного письма массой до 50 г в пределах Украины. Использование нескольких марок в соответствии с действующим тарифам дает возможность оплатить отправление за границу.

Погашение почтового блока «Севастополь» специальным штемпелем «Первый день» в течение 14 июня проходит на Главпочтамте Киева.

Серия «Красота и величие Украины» был основан Укрпочтой в 2013 году выпуском блока «Автономная Республика Крым» и почтовых марок «Аю-Даг», пгт Гурзуф. Южный берег Крыма», «Бахчисарай. Ханский дворец», «Севастополь. Владимирский собор в Херсонесе».

Дизайнер серии - Александр Калмыков.

В течение 2013 - 2020 гг. В рамках серии «Красота и величие Украины», появились почтовые марки и блоки, посвященные 24 регионам Украины.

Ранее, в 2005 году, Севастополь уже появлялся на знаках почтовой оплаты Украины в серии «Области и административные центры Украины», марки которой выпускались Укрпочтой в течение 2000 - 2005 годов.

За годы независимости Укрпочта осуществила 27 выпусков почтовых марок и блоков, посвященных архитектурным и природным памятникам, выдающимся личностям, весомым событиям истории полуострова, народностям, населяющим Крым.