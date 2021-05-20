Министерство культуры просит МВД защитить 2 дома в центре Одессы пока идут суды с застройщиком

Министерство культуры и информационной политики выступило против незаконного строительства в историческом районе Одессы.

Руководитель МКИП Александр Ткаченко заявил , что земельный участок по ул. Ришельевской, 47, 49, ул. Большой Арнаутской, 40 в Одессе ( «типография Фесенко») с «Историко-архитектурным опорным планом, проектом зон охраны и определение границ исторических ареалов м. Одессы» располагается в пределах Центрального исторического района Одессы и комплексной охранной зоны исторического центра города.

Министр обратился руководителю МВД Арсену Авакову с просьбой предоставить охрану упомянутым объектам территориальными подразделениями полиции.

Такое решение было поддержано председателем Одесской ОГА Сергеем Гриневецким.

Таким образом в Министерстве культуры надеются не допустить уничтожения исторических зданий пока продолжается судебный процесс по рассмотрению апелляции против решения в пользу заказчика строительства ООО «Одесса-СИТИ» и генподрядчика ООО «МАРТЕН ГРУПП», которых связывают с одним «известным» одесским застройщиком.