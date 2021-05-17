Белорусским самолетам запретили посадку в аэропортах стран Евросоюза

Белорусским самолетам запретили посадку в аэропортах стран ЕвросоюзаСегодня, 12:09
Белорусским самолетам запретили посадку в аэропортах ЕС. Официальный документ ожидается сегодня.
Как сообщил журналист Рикард Йозвяк в своем Twitter, Послы Евросоюза поддержали запрет для посадки самолетов белорусских авиаперевозчиков в аэропортах ЕС. Запрет начнет действовать с 5 июня.
По его данным, официально запрет оформят сегодня днем.
«Послы ЕС дали зеленый свет запрету на посадку любых самолетов белорусских перевозчиков в аэропортах ЕС. Он должен вступить в силу в полночь», — написал Йозвяк.
Ранее Кабинет министров Украины решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией.
Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.