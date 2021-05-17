В Киеве будут мониторить количество паркомест: заработала цифровая программа

На базе сервиса «Киев Цифровой» заработает программа, которая позволит водителям находить паркоместа, а столичной власти - оценить необходимость в дополнительных паркингах.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций.

«В приложении содержится онлайн-карта паркингов, доступных в городе, с помощью которой автовладельцы смогут быстро найти место для своего авто. Кроме того, автовладельцы смогут оплатить с помощью приложения услуги по парковке, а также штрафы за нарушение правил», - рассказал Юрий Таций.

Он отметил, что этот цифровой инструмент может стать неким средством для мониторинга количества паркомест в Киеве. Программа позволит проанализировать, в каких частях города есть необходимость в дополнительных паркингах, оценить общую потребность в паркоместах, а также выработать решения для более эффективного использования уже имеющейся парковочной инфраструктуры. Эти данные, в свою очередь, могут лечь в основу для дальнейшего планирования строительства в городе.

«Кроме того, появление такого цифрового инструмента эффективно дополняет решение о запрете оставлять автомобили на тротуарах, которое недавно было принято Кабинетом Министров Украины. Так, благодаря удобному поиску паркомест вблизи с помощью приложения водители будут меньше ставить собственные авто вдоль проезжей части. Это, в свою очередь, позволит несколько разгрузить дороги от пробок, которые возникают на узких улицах в результате заставленных автомобилями обочин», - подчеркнул Юрий Таций.

Программа также будет доступна для использования инспекторов по парковке, которые смогут автоматически фиксировать нарушения. Это позволит обеспечивать их быстрое устранение и уведомления владельца о штрафных санкциях, которые последний сможет оплатить онлайн.