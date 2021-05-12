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В Киеве электросамокаты приравняют к велосипедам

Вчера, 13:05 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве электросамокаты из экологического транспорта превратились в угрозу для пешеходов. Об этом заявил на своей странице в Facebook депутат Киевсовета VIII созыва Константин Яловой

Он отметил, что карантинные ограничения, которые в течение прошлого года лишили большинство киевлян возможности пользоваться общественным транспортом, привели к стремительному росту популярности электросамокатов.

«С одной стороны хорошо, что хотя бы таким образом в столице развивается экологический транспорт. Но появление такого большого количества новых транспортных средств создает опасность для пешеходов — 90% „самокатчиков“ передвигаются по пешеходным зонам, нередко с большой скоростью и без всякого представления о правилах дорожного движения. Как решить эту проблему и какие правила должны действовать для новых электрических транспортных средств?», — сказал Константин Яловой.

Он вкратце описал ситуацию в Украине и международный опыт.

В Украине:

  • Электросамокаты относятся к категории легкого персонального транспорта (ЛПТ), куда также причисляют сегвеи, моноколеса,
  • гироскутеры.
    По закону электросамокаты не являются транспортом, а соответственно их водители — не имеют прав и обязанностей участников дорожного движения.
  • Полиция испытывает трудности при квалификации лиц, причастных к ДТП с участием самокатчиков. По умолчанию пользователей ЛПТ приравнивают к пешеходам. При этом самокаты движутся со скоростью от 15 до 60 км/ч, а пешеходы — со скоростью до 4-5 км/ч.

В мире:

  • Большинство стран по скорости, весу и мощности электросамокатов приравнивает их к велосипедам. Соответственно на них распространяются те же правила дорожного движения.
  • Основные принципы урегулирования движения ЛТП — ограничение скорости и мощности устройств.
  • Если устройство технически может ехать быстрее 20-25 км/ч, оно приравнивается к мопеду, для управления которым нужно иметь водительские права.
  • Двигаться на электросамокатах по тротуарам запрещено почти везде.

Как отметил Яловой, сейчас в Верховной Раде Украины готовят ко второму чтению законопроект № 3023 об организации дорожного движения для электрических гаджетов. Он приравнивает водителей электросамокатов к велосипедистам, а если они ведут свой самокат в руках, то к пешеходам. Соответственно каждому из этих вариантов на пользователей ЛПТ распространяются действующие правила дорожного движения и ответственность за их нарушение.

«Простой способ, которым авторы законопроекта предлагают урегулировать вопрос с ЛПТ — лучше, чем никакой. Но в случае его принятия основной вопрос все равно остается открытым: пока в Киеве отсутствует велосипедная инфраструктура, убедить велосипедистов и самокатчиков соблюдать правила дорожного движения будет непросто», — считает Константин Яловой.


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В Киеве электросамокаты приравняют к велосипедам