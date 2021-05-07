30 мая в Карпатах выпал снег

В украинских Карпатах на горе Поп Иван второй лень падает снег, видимость ограничена до 50 метров.

Как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook, по состоянию на 9:30 31.05.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, падает снег. Видимость ограничена до 50 м. Ветер северо-восточной 8-10 м / с. Температура воздуха 0 градусов.

Снегопад начался еще утром 30 мая. Тогда температура воздуха опустилась на одн градус ниже нуля, а видимость составляла всего 30 метров.