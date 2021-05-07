В Одессе открылся центр массовой вакцинации против COVID-19

Одесса вместе с Киевом и Львовом вошла в тройку городов, где открылись центры массовой вакцинации против COVID-19. Целью центров вакцинации является обеспечение своевременного доступа к вакцинам от COVID-19 для как можно большего количества населения.

30 мая первый в Одессе вакцинации Центр начал свою работу на стадионе Одесской юридической академии по адресу: Фонтанская дорога, 23а.

В Центре будет проводиться первичная вакцинация от COVID-19 вакциной Coronavac (Sinovac Biotech, Китай) одесситов в возрасте от 60 лет, которые зарегистрировались в листе ожидания на государственном вебпортал «Действие» или в мобильном приложении.

Вакцинацию проводить мобильная бригада городского Центра первичной медико-санитарной помощи № 3. Семейные врачи приглашают пациентов по списку на вакцинацию с указанием конкретного времени, чтобы избежать ожидания в очереди.

Эти центры будут работать в выходные дни. В них прививать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт «Дія» или через контакт-центр Министерства здравоохранения. Прививки будут елаться только для тех людей, кого на вакцинацию предварительно пригласили телефонным звонком. Приоритет будет предоставляться пожилым людям.

Фото: Думская

Вакцинация в таких центрах будет происходить с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических требований. В них предусмотрены места для внесения данных, проведения прививки и ожидания после него.

Выбирать вакцину в массовых центрах вакцинации нельзя. Будет доступна и вакцина, которая есть в наличии в Украине. С 29 мая будут использовать вакцину CoronaVac, произведенную компанией Sinovac.

Пилотные центры вакцинации открывают, чтобы отработать алгоритм массовой вакцинации в больших помещениях. Когда Украина получит больше вакцин, такие центры будут создавать и в других крупных городах.