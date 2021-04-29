В центре Киева обнаружили тайник с гранатометом и взрывчаткой

Служба безопасности Украины обнаружила схрон оружия и боеприпасов в Печерском районе Киева. Средства поражения были скрыты в одной из дренажных штолен систем города, относящимся к объектам критической инфраструктуры.

Правоохранители изъяли из тайника:

противотанковый гранатомет РПГ-22;

автомат АКМ-74;

4 тротиловые шашки общим весом 1,2 кг

почти 1 кг пластида;

6 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним;

5 снаряженных магазинов к автомату;

320 патронов калибра 5,45x39 мм.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, обустроивших схрон.