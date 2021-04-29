» » В центре Киева обнаружили тайник с гранатометом и взрывчаткой

В центре Киева обнаружили тайник с гранатометом и взрывчаткой

Сегодня, 12:24 citynews.net.ua | Напечатать

Служба безопасности Украины обнаружила схрон оружия и боеприпасов в Печерском районе Киева. Средства поражения были скрыты в одной из дренажных штолен систем города, относящимся к объектам критической инфраструктуры.

Правоохранители изъяли из тайника:

  • противотанковый гранатомет РПГ-22;
  • автомат АКМ-74;
  • 4 тротиловые шашки общим весом 1,2 кг
  • почти 1 кг пластида;
  • 6 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним;
  • 5 снаряженных магазинов к автомату;
  • 320 патронов калибра 5,45x39 мм.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, обустроивших схрон.

 


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:16

В Луганской области 1553 человека приняли участие в ЗНО по английскому языку - троих выгнали за нарушение правил

Сегодня, 15:15

В Севастополе вместо сепаратистской «Ополченочки» показали кино о героях АТО

Сегодня, 15:01

Укрпочта переходит на наземное сообщение с Беларусью - отправления могут задерживаться

Сегодня, 13:58

В Кабмине планируют за 3 года выплатить задолженность по пенсиям переселенцам и жителям ОРДЛО

Сегодня, 12:30

Жители Луганской области за день отдали мошенникам 300 тысяч гривень

Сегодня, 10:34

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью

Сегодня, 10:26

Российско-оккупационные войска обстреляли жилые дома в Донецкой области

Сегодня, 10:11

За сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 56 новых случаев COVID-19 и 17 смертей

Сегодня, 10:01

В Луганской области налоговая ликвидировала преступную схему на 88 млн гривень

Вчера, 17:56

На ЗНО по немецкому, французскому и испанскому языкам в Луганской области пришло 4 человека

Вчера, 16:40

В оккупированной части Луганской области несколько городов остались без воды

Вчера, 15:24

ПриватБанк запустил денежные переводы по номеру телефона

Новости Украины:

Сегодня, 12:24

В центре Киева обнаружили тайник с гранатометом и взрывчаткой

Вчера, 12:03

Фракция «Слуга народа» выгнала фаната президента Беларуси народного депутата Евгения Шевченко

21-05-2021, 13:17

Практичные, вдохновляющие украшения из дерева для дома

20-05-2021, 12:04

СБУ проводит в Одесской области антитеррористические учения - блокпосты и поиск террористов

20-05-2021, 11:13

Каждое четвертое предприятие Киева сбрасывает в Днепр загрязненную воду

17-05-2021, 14:50

В Киеве останавливали метро из-за прыгнувшего на рельсы человека

17-05-2021, 12:17

Apple TV 4K – обзор возможностей

12-05-2021, 15:11

В Одессе задержали при получении 11 тыс долларов США заведующего кардиохирургией

12-05-2021, 14:21

После 9 мая полиция открыла 17 уголовных дел за коммунистическую символику

7-05-2021, 12:55

Как сохранить Гостиный двор в Киеве?

30-04-2021, 13:33

В Одессе полиция проводит спецоперацию против криминалитета

29-04-2021, 15:49

Как выбрать ремешок для Apple Watch

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 

В центре Киева обнаружили тайник с гранатометом и взрывчаткой » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня