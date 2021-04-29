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Фракция «Слуга народа» выгнала фаната президента Беларуси народного депутата Евгения Шевченко

Сегодня, 12:03 citynews.net.ua | Напечатать

Фракция «Слуга народа» исключила из своего состава фаната президента Беларуси народного депутата Евгения Шевченко.  Об исключении политика из фракции сообщается на официальном сайте «Слуги народа».
«Народный депутат Украины Евгений Шевченко был исключен из фракции «Слуга народа». Соответствующее решение было принято большинством голосов», — говорится в заявлении.

Как сообщили в СН, документы будут переданы спикеру парламента для объявления в зале во время блжайшего заседания Верховной Рады.

20 апреля Шевченко провел встречу с главой Беларуси в его кабинете. Было обнародовано видео с этой встречи. Лукашенко заявил, что «оказывается, есть в Украине люди, которые уважают Беларусь», на что Шевченко ему ответил, что не просто уважают, «а любят и ценят».

После этого «Слуга народа» потребовала у Шевченко объяснений из-за встречи с Лукашенко.

Более того, Шевченко одобрительно отнесся к задержанию основателя Nexta Романа Протасевича и выразил уважение к «государственности» Беларуси.


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