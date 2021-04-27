СБУ проводит в Одесской области антитеррористические учения - блокпосты и поиск террористов

20-21 мая 2021 региональная координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области проводит контрдиверсионные учения на объектах потенциальных террористических посягательств.

Тренировки проходят в условиях максимально приближенных к реальным в районе поселков Григорвивка, Боляры и Новые Беляры Одесской области и на территории Южного филиала ГП «Администрация морских портов Украины».

Целью учерий является отработка алгоритма противодействия диверсионно-террористическим группам и проверка уровня защищенности потенциально уязвимых объектов.

Во время масштабных тренировок в отдельных районах области возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей и тому подобное.

Служба безопасности Украины просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства.