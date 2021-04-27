» » СБУ проводит в Одесской области антитеррористические учения - блокпосты и поиск террористов

СБУ проводит в Одесской области антитеррористические учения - блокпосты и поиск террористов

Сегодня, 12:04 citynews.net.ua | Напечатать

20-21 мая 2021 региональная координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области проводит контрдиверсионные учения на объектах потенциальных террористических посягательств.

Тренировки проходят в условиях максимально приближенных к реальным в районе поселков Григорвивка, Боляры и Новые Беляры Одесской области и на территории Южного филиала ГП «Администрация морских портов Украины».

Целью учерий является отработка алгоритма противодействия диверсионно-террористическим группам и проверка уровня защищенности потенциально уязвимых объектов.

Во время масштабных тренировок в отдельных районах области возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей и тому подобное.

Служба безопасности Украины просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:00

Кабмин изменил условия для получения жилищных субсидий в Украине - новые суммы депозитов и учет доходов

Сегодня, 16:30

Зеленский: Решение вопроса войны и деоккупации украинских территорий остается приоритетом

Сегодня, 16:00

Профессору ВНУ им. В. Даля назначена пожизненная государственная стипендия

Сегодня, 15:00

Благодаря ПРООН и ДТЭК в Счастье отремонтировали детскую поликлинику

Сегодня, 13:58

Вопросы деоккупации Донбасса могут быть вынесены на национальный референдум - Зеленский

Сегодня, 12:46

Оккупировавшие Луганск террористы продолжают лгать о ситуации вокруг КПВВ в Луганске

Сегодня, 12:36

Россия в оккупированных Луганске и Донецке будет продвигать идеологию при помощи «Боевого братства»

Сегодня, 12:15

МИД показал мировых звезд в украинских вышиванках

Сегодня, 11:18

Луганская прокуратура отстояла в апелляционном суде приговор северодонецкому депутату-педофилу

Сегодня, 11:00

Громады Луганской области получили 152 млн гривен единого налога

Сегодня, 10:14

Трое школьников из Луганской области стали победителями конкурса «Читай-Пиши» от БФ Сергея Жадана

Сегодня, 09:50

В Луганской области лабораторно подтверждено 123 новых случая COVID-19

Новости Украины:

Сегодня, 12:04

СБУ проводит в Одесской области антитеррористические учения - блокпосты и поиск террористов

Сегодня, 11:13

Каждое четвертое предприятие Киева сбрасывает в Днепр загрязненную воду

17-05-2021, 14:50

В Киеве останавливали метро из-за прыгнувшего на рельсы человека

17-05-2021, 12:17

Apple TV 4K – обзор возможностей

12-05-2021, 15:11

В Одессе задержали при получении 11 тыс долларов США заведующего кардиохирургией

12-05-2021, 14:21

После 9 мая полиция открыла 17 уголовных дел за коммунистическую символику

7-05-2021, 12:55

Как сохранить Гостиный двор в Киеве?

30-04-2021, 13:33

В Одессе полиция проводит спецоперацию против криминалитета

29-04-2021, 15:49

Как выбрать ремешок для Apple Watch

29-04-2021, 13:54

В Одессе запретили выпускные вечера со зрителями и гостями

28-04-2021, 12:52

За незаконный снос исторического Дома Уткина в Киеве застройщика оштрафуют на 850 гривень

27-04-2021, 14:14

Украина высылает консула России в Одессе

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 

СБУ проводит в Одесской области антитеррористические учения - блокпосты и поиск террористов » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня