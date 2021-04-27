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Каждое четвертое предприятие Киева сбрасывает в Днепр загрязненную воду

Сегодня, 11:13 citynews.net.ua | Напечатать

Примерно каждое четвертое предприятие столицы осуществляет сбросы в Днепр со значительным превышением уровня предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Такие данные представлены в Экологической стратегии развития Киева до 2030 года, которая вчера была представлена ​​общественности.

Так в течение прошлого года больше всего фактов превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ было зафиксировано службами города по фосфатам - 1212 случая. Еще в 1126 случаях в воде было обнаружено избыточное содержание азота аммонийного. Загрязнение Днепра этими веществами приводит к его цветению и нарушению гидрохимического режима реки.

Основными факторами загрязнения поверхностных вод в пределах столицы являются сбросы промышленных сточных вод и коммунально-бытовых стоков через городскую систему канализации, треть из сетей которой находится в аварийном состоянии.

"Ситуация осложняется большим количеством незаконных врезок к сетям водоотведения. По подсчетам экологов таких в Киеве - около двух тысяч. Кроме этого существуют сотни ливнестоков, не находящихся на балансе ни одного предприятия. Сколько и какие токсичные вещества попадают в Днепр из-за незаконных врезки и бесхозные стоки неизвестно, ведь официальные проверки просто не учитывают эти объекты ", - отметил инициатор проекта "Экологическая стратегия развития Киева 2030" Константин Яловой.

По словам Ялового, только официально в Днепр в течение года город сбрасывает
более 720 млн кубометров сточных вод. 40% из этих сбросов не проходят должной очистки и наносят наибольший вред окружающей среде.

Как утверждают разработчики Экостратегии, для решения проблемы чистой воды в столице, одним из первоочередных шагов должна быть инвентаризация сетей для выявления незаконных врезок и последующей их ликвидации. Также необходимо создание системы идентификации и контроля за всеми стационарными источниками загрязнения с созданием единой базы данных.


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