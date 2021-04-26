В Киеве останавливали метро из-за прыгнувшего на рельсы человека

В Киеве станции метрополитена «Арсенальная», «Днепр», «Гидропарк» и «Левобережная» закрывали для пассажиров, но сейчас движение восстановили на всей красной линии.

Как сообщили в «Киевском метрополитене», остановка и ограничения движения произошло из-за того, что на станции «Арсенальная» мужчина пытался осуществить попытку самоубийства.

Около 12:30 в полицию сообщили, что на железнодорожных путях лежит человек. Туда же вызвали медиков и спасателей, которым удалось извлечь пассажира из-под поезда метро.

Как сообщили в ГСЧС, меловек жив и в настоящее время его госпитализировали для обследования.