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Apple TV 4K – обзор возможностей

Вчера, 12:17 citynews.net.ua | Напечатать

В век интернет-технологий телевидение начало постепенно уходить на задний план, чтобы реализовать возможности, потенциал и новые идеи, различные мировые компании стали разрабатывать различные онлайн-кинотеатры, а также программы конкретно для телевизоров. Современные экраны для просмотра TV и не только – это уже не старые коробки огромных размеров, это ультратонкие, передовые технологии с потрясающей передачей картинки.

Apple TV 4K – это приставка для телевизора, которая позволяет реализовать все возможности современных OLED-плазм и не только. Так стоит ли в действительности приобретать гаджет или особой разницы не заметно?

Технические характеристики

Обновленный Apple TV 4K – это универсальная приставка, которая позволит смотреть в соответствующем разрешении любую продукцию, даже ранее приобретенную в iTunes Store. Еще больше информации по параметрам новинки присутствует на странице https://toiler.com.ua/products/apple-tv-4k-64gb-mp7p2.

Технические особенности:

  • одна из самых главных особенностей телевизионного устройства от Apple заключается в том, что гаджет способен работать с Dolby Vision, и на сегодняшний день он такой единственный;
  • простой, но вместе с тем универсальный и удобный пульт удаленного управления – легкий, хорошо помещается в ладони, кнопки крупные, удобны при нажатии;
  • алгоритмы, позволяющие передавать 4K HDR разрешение в самом высочайшем качестве, при этом весь контент площадки уже переделан в соответствующее качество;
  • разнообразные полезные приложения – не только просмотр тв-программ, устройство предлагает огромный выбор специальных возможностей, будь то отслеживание работу «умного дома» или просмотра, кто пришел в гости и стоит за дверью через подключенные камеры;
  • экосистема технологий Apple связана, поэтому управление приставкой доступно не только через специальный пульт, но также посредством приложения для iPhone, что также удобно.

Разумеется, это не та жизненно необходимая вещь, без которой не получится прожить и дня, в действительности это устройство дополнительного комфорта, повышения качества жизни.

Так ли заметна разница?

Чтобы фактически оценить разницу между 4K и Full HD, разумеется, нужно все испытывать на практике.

Даже обзоры в интернете не дадут четкой картины, ведь не смогут передать отличия явственно, а только через призму мониторов пользователей.

С другой стороны, смысл приобретать Apple TV 4K есть хотя бы потому, что можно смотреть уже ранее купленные фильмы и сериалы в новом качестве, без доплат.


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