В Одессе задержали при получении 11 тыс долларов США заведующего кардиохирургией

В Одессе задержали при получении 11 тыс долл США неправомерной выгоды заведующего отделением кардиохирургии одной из коммунальных медицинских учреждений Одессы (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, врач требовал и получил взятку от пациента больницы за проведение операции на сердце по протезированию восходящего отдела аорты.

Кроме того, следствие считает, что работники медицинского учреждения систематически получали деньги от граждан, проходящих лечение или требуют другой медицинской помощи. Медики, используя свое должностное положение, организовали механизм поборов с пациентов, готовящихся к тяжелым операций на сердце. Проведение таких операций они оценивали от 80 до 400 тыс грн, в зависимости от их сложности и состояния больных.

Стоит отметить, что такого рода операции по законодательству Украины должны проводиться бесплатно, приобретение протезов, клапанов шунтов и т.д. осуществляются за бюджетные средства.

Решаются вопросы относительно объявления разоблаченной должностному лицу о подозрении, избрание меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.



