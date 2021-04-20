После 9 мая полиция открыла 17 уголовных дел за коммунистическую символику

Во время мероприятий 9 мая полиция зафиксировала распространение запрещенной в Украине Коммунистической и нацистской символики. В результате открыли 22 админпротокола и начали 17 уголовных производств.

Как сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, правоохранителям удалось удержать спокойную ситуацию в Одессе, на Закарпатье, во Львовской, Запорожской и Луганской областях.

«Только за 9 мая мы составили 22 админпротокола и начато 17 уголовных производств за распространение запрещенной символики коммунистического и нацистского режимов. Национальная полиция справилась с поставленными задачами. Готовимся к летнему курортному сезону», — сказал Клименко.

В Попасной сотрудники полиции во время патрулирования и обеспечения общественного порядка на территории города обнаружили 29-летнего местного жителя, который ходил по улицам с флагом СССР.