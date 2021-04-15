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Как сохранить Гостиный двор в Киеве?

Сегодня, 12:55 citynews.net.ua | Напечатать

Гостиный двор в Киеве может снова стать памятником государственного значения, но поможет ли это защитить объект?

Об условиях, которые позволят обеспечить сохранность здания, рассказал заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций.

«Недавно в Министерстве культуры и информационной политики заявили, что здание Гостиного двора могут вернуть в перечень памятников национального значения. Напомню, что в 2011 году это здание было выведено из Государственного реестра памятников архитектуры, а позже - предоставлено ПАО «Укрреставрация» на реставрацию под торгово-офисный центр. После длительной судебной тяжбы Окружной админсуд Киева признал незаконным исключение Гостиного двора из перечня памятников.

Сейчас Минкульт планирует не только вернуть зданию отмененный статус, а и провести его восстановление в рамках проекта «Большая реставрация». Однако все эти шаги будут напрасными, если для памятника не будут установлены границы и режимы использования», - рассказал Юрий Таций.

Чиновник отметил, что согласно Закону Украины «Об охране культурного наследия» такие ограничения предусматривают регулирование строительства рядом с памятником - установление так называемых охранных зон. Они утверждают правила застройки и реконструкции в пределах памятника. В некоторых случаях могут устанавливаться даже запреты на новое строительство. Все архитектурные и ландшафтные преобразования в этих зонах должны согласовываться в Минкульте или Департаменте охраны культурного наследия КГГА (в зависимости от вида памятника).

«Сегодня значительная часть зданий, которые являются памятниками, не имеют установленных охранных зон. Это приводит к хаотичной застройке рядом, не только ухудшает внешний вид исторического здания, а и угрожает ее целостности. Поэтому, кроме объявления сооружений памятниками национального значения важно также обеспечить их сохранность. Само определение и утверждение границ охраны и режимов использования объектов культурного наследия позволит упорядочить соседнее с памятником строительство», - отметил Юрий Таций.


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Как сохранить Гостиный двор в Киеве?