В Одессе полиция проводит спецоперацию против криминалитета

В течение недели в Одессе и области проводятся санкционированные обыски у лиц, прямо или косвенно причастных к распространению преступного влияния на криминогенную обстановку в регионе.

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции Одесской области.

Только в Одессе с прошлой пятницы разоблачены более 10-ти человек, которые подозреваются в связях с представителями преступного мира, в том числе с «ворами в законе».

У них изъяты десятки единиц различного оружия, сотни патронов различного калибра и наркотические средства.

Вчера у семи жителей Беляевки, которые позиционировали себя представителями известных лидеров криминалитета и пытались влиять на криминогенную ситуацию в районе, изъяли наркотические вещества, ювелирные украшения, мобильные терминалы и другие вещественные доказательства их противоправной деятельности.

Боеприпасы, оружие и наркотическое зелье также изъяли в нескольких жителей Вилково и Арциза.



Кроме того, полицейские задержали 30-летнего выходца из Закавказья по подозрению в похищении имущества из автомобилей одесситов.

Также разоблачены двое мужчин из Одессы и Болградского района, которые пытались сбывать поддельную национальную валюту путем скупки транспортных средств.