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В Одессе запретили выпускные вечера со зрителями и гостями

Сегодня, 13:54 citynews.net.ua | Напечатать

В школах Одессы и Одесской области запретили проводить для учеников выпускные вечера со зрителями. Последний звонок планируют провести в пятницу, 28 мая.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак.
По его словам, работа образовательных учреждений продолжается в условиях карантина. Поэтому в этом году не будет никаких праздничных мероприятий и выпускных вечеров со зрителями.

«Провел очередное селекторное совещание с руководителями отделов и управлений образования области. Вопросы, выносились на рассмотрение очень важны, ведь приближаемся к завершению учебного года. По этому поводу буквально вчера получили письмо Министерства образования и науки Украины, который будет направлен на места. На что особо обратил внимание коллег, так это на то, что хотя мы и вышли из «красной» зоны, работа образовательных учреждений продолжается в условиях карантина, поэтому никаких праздничных мероприятий, выпускных в этом году на широкую общественность.

Только в пределах одного класса и без зрителей. Посторонним вообще запрещено находиться в учебных заведениях. Не пренебрегайте постановлениями Главного санитарного врача и помните, что за их нарушение предусмотрена ответственность» — сообщил Александр Лончак.


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