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За незаконный снос исторического Дома Уткина в Киеве застройщика оштрафуют на 850 гривень

Сегодня, 12:52 citynews.net.ua | Напечатать
Автор: Sakateka - Власна робота, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=102449064
Автор: Sakateka

Дом Уткина находился в пределах исторического ареала города, а значит любые работы должны были согласовываться в Министерстве культуры и информационной политики Украины. Минкульт соответствующего согласования на снос здания не предоставлял.

Заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций рассказал о причинах, почему историческое здание было уничтожено.

«До снесения в доме Уткина находились офисы, и в целом здание было в надлежащем состоянии. Однако владелец решил снести дом и построить на участке апарт-комплекс.
К сожалению, нормативно-правовое регулирование в строительстве не является совершенным и позволяет такое уничтожение зданий. Для того, чтобы исключить подобные случаи, важным является пересмотр норм ГСН. Надеюсь, что при обновлении строительных норм, которое планируется в этом году, вопросу точной трактовки понятия «реконструкция» уделят больше внимания», - пояснил Юрий Таций.

Чиновник также кратко очертил историю этого здания.

«Дом Уткина спроектирован известным украинским архитектором Александром Вербицким, который является автором проекта паровозного депо станции Дарница, здания Нацбанка (до надстройки), а также устройства парадных помещений главного корпуса КПИ. В доходном доме по улице Симона Петлюры, 29 проживал купец Иван Уткин, который занимался продажей масляных красок», - рассказал Юрий Таций.

При этом дом Уткина, несмотря на его высокую архитектурную ценность, не имел статуса памятника культурного наследия.

«По факту сноса здания открыто уголовное производство по статье 356 Уголовного кодекса Украины. В случае принятия решения о наказании застройщиков им грозит штраф на сумму всего 850 гривень, исправительные работы на срок до двух лет или арест на срок до трех месяцев. Это очень низкая ответственность за такое нарушение.

Однако этот случай может стать уроком для последующих действий государства в сфере градостроительства, архитектуры и культурного наследия. Важно увеличивать штрафы до такого уровня, чтобы застройщику было невыгодно нарушать закон. Кроме того, важное значение имеет конкретизация и четкое определение понятий, используемых в строительной документации», - подчеркнул Юрий Таций.


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За незаконный снос исторического Дома Уткина в Киеве застройщика оштрафуют на 850 гривень » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня