Украина высылает консула России в Одессе

Министерство иностранных дел объявило консула генерального консульства России в Одессе «нежелательной особой для пребывания на территории Украины». Он должен покинуть территорию страны до конца дня 30 апреля, сообщает пресс-служба МИД.

Такие меры приняты в ответ «на недружественные шаги» против сотрудников дипломатических учреждений Украины в РФ.

«Полностью исключаем голословные обвинения о том, что объявлен «persona non grata» украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций» — сообщили в комментарии МИД Украины.

По мнению Украины, решение МИД России грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 г. и постоянную дипломатическую практику.

В ответ МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательной для пребывания на территории Украины персоной.

Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021.