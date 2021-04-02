В Киевской области прогнозируют заморозки на 27-28 апреля

Ночью 27 и 28 апреля в Киеве и Киевской области ожидаются сильные заморозки в воздухе и на почве до -3 градусов мороза (II уровень опасности, оранжевый).

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Также на вторник, 27 апреля, синоптики прогнозируют днем 9-11 °, ветер западный, 3-8 м/с, без осадков.

На 28 апреля в восточных и северных районах Киевской области также прогнозируют заморозки на почве и в воздухе до -2 градусов мороза.

Днем температура воздуха поднимется до +11 градусов.