В Одессе учащиеся возвращаются в школы с 27 апреля

В связи с улучшением эпидемической ситуации в Одессе с 25 апреля 2021 установлен «желтый» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Начиная со вторника, 27 апреля, восстанавливается очный образовательный процесс в 5-11-х классах учреждений общего среднего образования коммунальной собственности территориальной громады Одессы.

Напомним, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на внеочередном заседании в субботу вывела Одесскую область из «красной» зоны эпидемиологической опасности.

Комиссия решила отменить с 00:00 25 апреля 2021 «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области и применить на территории Одесской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «желтого» уровня эпидемической опасности.