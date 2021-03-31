Апелляционный суд: Проспект Бандеры в Киеве сохранит свое название

Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры в Киеве. Также законным признана смена названий четырех других улиц.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Вячеслав Якубенко.

«Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о незаконности переименования. Суд полностью удовлетворил апелляции Киевского городского совета, партии «Свободат, П. Богомазова, и Украинского института национальной памяти (который я имел честь представлять в апелляции), — сообщил адвокат».

Он пояснил, что таким образом признано законным соответствующее решение Киевсовета от 7 июля 2016 года № 559/559 «О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве», которым были переименованы:

улица Баумана — в улицу Януша Корчака;

улица Кутузова — в улицу Генерала Алмазова;

улица Суворова — в улицу Михаила Емельяновича-Павленко;

переулок Кутузова — в переулок Евгения Гуцала;

проспект Московский в проспект Степана Бандеры.

Напомним, в феврале 2021 года Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова в улицу Михаила Емельяновича-Павленко.

Киевская городская государственная администрация подала апелляцию на решение Окружного административного суда отменить переименование Московского проспекта в проспект Бандеры.