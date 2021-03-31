Почти 50 000 киевлян получат материальную помощь по случаю 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы

По случаю празднования 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы в 2021 году отдельным категориям граждан будет оказана адресная материальная помощь.

Как сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, подписано соответствующее распоряжение № 891.

«Такую помощь получат дети с инвалидностью, чья инвалидность связана с Чернобыльской катастрофой, детям-сиротам, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, семьи умерших ликвидаторов и другие категории. Всего же материальную помощь получат 48 482 человека из семи отдельных категорий граждан», - отметила Марина Хонда.

Согласно распоряжению, материальную помощь в размере 1000 грн получат:

дети с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой;

дети-сироты, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, которые потеряли обоих родителей;

дети-сироты, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, которые потеряли одного из родителей;

лица с инвалидностью I группы, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, относящихся к категории 1 пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

в размере 700 грн:

лица, принадлежащие к категории 1 пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

жена (муж) умершего (умершей) гражданина (гражданки) из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

в размере 600 грн:

лица, принадлежащие к категории 2 пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Выплаты происходят за счет средств городской целевой программы «Забота. Навстречу киевлянам »на счета держателей электронной карты« Муниципальная карта «Карточка киевлянина».

Также льготники, которые получают выплаты через «Укрпочту», смогут получить помощь в отделениях учреждения, или выплаты будут доставлены вместе с пенсией.

Одноразовая адресная социальная материальная помощь, которая не была своевременно выплачена гражданину по независимым от него причинам, в случае смерти этих граждан выплачивается членам семьи умершего.

Лицам, которые одновременно относятся к нескольким категориям, предоставляется одна помощь в большем размере.