Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест

Активиста Сергея Стерненко выпустили из-под стражи. Избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам активист.

Соответствующее решение принял Апелляционный суд Одессы. В приговоре по делу о похищении человека есть два фигуранта: Стерненко и Демчук, которого тоже суд принял решение освободить из-под стражи.

«Стерненко и Демчуку дали круглосуточный домашний арест. Обязали сдать загранпаспорта», — написал на своей странице в Facebook активист.

В начале заседания судья Кадегроб позволила выпустить Стерненка и Демчука из клетки, чтобы они могли эффективно участвовать в судебном заседании.

Также защитники заявили ходатайство о ведении онлайн-трансляции. Судья удовлетворила ходатайство частично - позволила проводить только фото и видео-фиксации заседания представителям СМИ, но не позволила проводить стрим, поскольку считает, что «рано освещать эту часть процесса».

Напомним, в Одессе объявили приговор активисту Сергею Стерненку, приговорив его к 7 годам лишения свободы. После чего в Киеве на акции в поддержку Сергея Стерненка под Офисом президента были столкновения между демонстрантами и правоохранителями.