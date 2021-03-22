В памятном доме Вертипороха на Подоле проведут антиаварийные работы

Недавно Киевская городская прокуратура обратилась в суд относительно бездеятельности собственника памятника «дом Вертипороха» с требованием заключить охранный договор с Департаментом охраны культурного наследия КГГА и провести противоаварийные и консервационные работы в здании.

Почему важно сохранить это здание - рассказал заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций на своей странице в Facebook.

«Доходный дом был построен в середине XIX века семьей черниговского купца Вертипороха и представляет образец тогдашней застройки Подола. На первых этажах каменного здания размещались торговые лавки, для чего было устроено несколько отдельных входов», - отметил Юрий Таций.

По словам чиновника, дом Вертипороха выполнен в стиле неоренессанса - стиля, который просуществовал короткий промежуток времени.

«В нем соединены элементы, характерные для эпохи Возрождения - тяготение к симметрии, использование камня и виды обрамлений. Здание на Межигорской декорировано лепкой и кирпичным орнаментом, а также специфическими для неоренессанса пилястрами - вертикальными выступами, визуально похожими на колонны», - добавил Юрий Таций.

Он отметил, что в Украине осталось не так много неоренессансных достопримечательностей. Это, в частности, дом Клуга в Киеве (по ул. Саксаганского, 96) и Дом Галицкого наместничества во Львове.

«Уничтожение усадьбы Вертипороха станет неоценимой потерей для украинской архитектуры», - подчеркнул Юрий Таций.