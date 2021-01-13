В Запорожье горело COVID-отделение инфекционной больницы - 4 погибших

В Запорожье произошел пожар в одном из корпусов областной инфекционной больницы. Погибли 4 человека.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области, пожар возник ночью 3 февраля в COVID-отделении областной инфекционной больницы.

Около 00:19 пожар удалось локализовать, причины возгорания устанавливаются.

Чуть позже в пресс-службе спасателей уточнили, что пожар возник на территории 2 инфекционной больницы в реанимационной палате на первом этаже пятиэтажного здания лечебного корпуса.

В результате пожара погибли 4 человека и 2 человека пострадало. Всего в корпусе находилось 29 человек.

Подразделениями ДСНС эвакуированы 7 человек. К тушению привлекалось 58 чел. и 15 ед. техники ДСНС.



