» » Из-за военных учений ограничат движение по трассе Киев-Чоп в Ровенской области

Из-за военных учений ограничат движение по трассе Киев-Чоп в Ровенской области

Вчера, 10:18 citynews.net.ua | Напечатать

В четверг, 27 августа 2020 с 16:00 до 19:00 движение транспорта на участке автодороги М-06 Киев-Чоп между селами Крупец и Михайловка в Ровенской области будет ограничено.

На время действия ограничения будет обеспечен объезд указанного участка через с. Гнильче.

 

Минобороны и Укравтодор просят учесть фактор ограничений движения при планировании поездок через Ровенскую область.

В связи с проведением плановых учений и перемещением техники, в четверг 27 августа 2020 с 16:00 до 19:00 движение транспорта на участке автодороги М-06 Киев-Чоп между селами Крупец и Михайловка Радивиловского района будет ограничено.
Как сообщили в Минобороны, данные учения являются необходимым элементом подготовки и отработки определенных задач по назначению авиационных, зенитных ракетных и радиотехнических войск с целью защиты суверенитета и целостности Украины и ее граждан.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:17

За сутки в Украине выявлено 2438 новых случаев COVID-19

Сегодня, 10:07

В Попснянском и Марковском районах местные жители опять пытались сжечь свои дома

Сегодня, 09:57

27 августа российские террористы обстреляли Авдеевку из РПГ

Вчера, 16:13

В Москве  заявили, что подготовка к саммиту «нормандской четверки» не завершена

Вчера, 16:01

«Укринтерэнерго» требует отключить Попаснянский водоканал от электроэнергии

Вчера, 15:50

В Луганской области количество заболевших COVID-19 выросло до 275 человек

Вчера, 13:00

В Меловом россияне бросили через забор карты украинских банков

Вчера, 12:30

В Донецкой области ДБР отправило в суд дело полицейского наркоторговца и взяточника

Вчера, 11:47

В Северодонецке, Лисичанске и Новоайдаре изменится срок выплаты пенсий из-за Укрпочты

Вчера, 11:30

В Луганской области 1700 человек обратились в центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина»

Вчера, 10:45

«Нафтогаз Украины» повысил цену на газ для населения почти в 1,5 раза

Вчера, 10:32

В Луганской области разыграли «хитрый» тендер на ремонт трассы «Демино-Олександрівка» — Сватово-Лисичанськ-Луганськ

Новости Украины:

Вчера, 10:18

Из-за военных учений ограничат движение по трассе Киев-Чоп в Ровенской области

26-08-2020, 17:25

Из-за дефицита воды в Симферополе ввели графики подачи

25-08-2020, 13:59

Нардепы подержали популистскую идею Зеленского о повышении минимальной зарплаты

25-08-2020, 11:12

В Киеве на 25 августа объявили штормовое предупреждение

25-08-2020, 11:03

В учебном центре «Десна» взорвалась граната - 1 погибший и трое раненых

21-08-2020, 08:01

Нацполиция взяла ситуацию с реестрами избирателей Одесской области под свой контроль

18-08-2020, 15:29

Во Львове сгорела женщина в детском саду

18-08-2020, 09:24

В Харькове с 17 августа, усилили карантинные ограничения

14-08-2020, 09:34

«Минай» и «Ингулец» из 1 лиги перешли в украинскую Премьер-лигу

13-08-2020, 08:07

В Киеве будут перекрывать улицы для съемок фильма с Ван Даммом

12-08-2020, 21:46

В Одесской области подтвержден случай сибирской язвы

12-08-2020, 13:32

В Одессе потребовали убрать кондиционеры со зданий в историческом центре

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 

Из-за военных учений ограничат движение по трассе Киев-Чоп в Ровенской области » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня