Из-за военных учений ограничат движение по трассе Киев-Чоп в Ровенской области

В четверг, 27 августа 2020 с 16:00 до 19:00 движение транспорта на участке автодороги М-06 Киев-Чоп между селами Крупец и Михайловка в Ровенской области будет ограничено.

На время действия ограничения будет обеспечен объезд указанного участка через с. Гнильче.

Минобороны и Укравтодор просят учесть фактор ограничений движения при планировании поездок через Ровенскую область.

В связи с проведением плановых учений и перемещением техники, в четверг 27 августа 2020 с 16:00 до 19:00 движение транспорта на участке автодороги М-06 Киев-Чоп между селами Крупец и Михайловка Радивиловского района будет ограничено.

Как сообщили в Минобороны, данные учения являются необходимым элементом подготовки и отработки определенных задач по назначению авиационных, зенитных ракетных и радиотехнических войск с целью защиты суверенитета и целостности Украины и ее граждан.