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Из-за дефицита воды в Симферополе ввели графики подачи

Вчера, 17:25 citynews.net.ua | Напечатать

Из-за дефицита воды в Симферополе, а также во многих населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов с понедельника ввели графики подачи воды.

С каждым днём ситуация с водой становится сложнее. Из-за отсутствия осадков водохранилища, питающие столицу Крыма, стремительно высыхают.
Что сейчас происходит на Симферопольском водохранилище, где осталось менее 20% запаса, смотрите в видео репортаже блогера Заира Баккала.

В то же время, как сообщают местные жители, российские военные выкачивают воду из Тайганского водохранилища.

По их словам, воду из водохранилищ качают круглые сутки десятками насосов для нужд оккупировавших Крым захватчиков.


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