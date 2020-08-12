Из-за дефицита воды в Симферополе ввели графики подачи

Из-за дефицита воды в Симферополе, а также во многих населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов с понедельника ввели графики подачи воды.

С каждым днём ситуация с водой становится сложнее. Из-за отсутствия осадков водохранилища, питающие столицу Крыма, стремительно высыхают.

Что сейчас происходит на Симферопольском водохранилище, где осталось менее 20% запаса, смотрите в видео репортаже блогера Заира Баккала.

В то же время, как сообщают местные жители, российские военные выкачивают воду из Тайганского водохранилища.

По их словам, воду из водохранилищ качают круглые сутки десятками насосов для нужд оккупировавших Крым захватчиков.