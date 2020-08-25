В учебном центре «Десна» взорвалась граната - 1 погибший и трое раненых

В учебном центре «Десна» взорвалась граната - 1 погибший и трое раненых25-08-2020, 11:03
24 августа на территории учебного центра ВСУ «Десна» в Черниговской области произошел взрыв, в результате которого погиб один военнослужащий, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Кроме того пострадало гражданское лицо.
Отмечается, что взрыв произошел около 17:30 во внеслужебное время в одном из общежитий «вследствие личной халатности и пренебрежения мерами безопасности военнослужащих».
«Также пострадала гражданская девушка, которая находилась в гостях у одного из военнослужащих. Сейчас она находится в тяжелом состоянии», - заявили в центре.
Раненых госпитализировали. Инцидент расследуют.
По неподтвержденным данным в общежитии взорвалась граната РГД-5. Подробности позже.