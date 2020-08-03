Во Львове сгорела женщина в детском саду

На территории детского сада во Львове во время сжигания мусора погибла 68-летняя работница, правоохранители устанавливают обстоятельства гибели пожилой женщины.

Как сообщает пресс-службу ГУНП во Львовской области, 17 августа, около 7:00, в полицию поступило сообщение о том, что на территории детского сада на улице Китайской во Львове обнаружено обгоревшее тело женщины.

По предварительным данным, при сжигании мусора загорелась одежда на 68-летней женщине, которая была сотрудницей детского сада, однако она не смогла самостоятельно погасить пламя и умерла от полученных телесных повреждений.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели женщины.