На Волыни директор предприятия разрешил вырубить лес в зоозаказнике на 17 млн гривень

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, директору одного из государственных предприятий лесной охраны Волынской области.

Следствием установлено, что чиновник выдал и согласовал документы на проведение сплошных рубок деревьев на территории зоологического заказника с нарушением требований природоохранного законодательства. Такими действиями подозреваемый допустил незаконную вырубку деревьев разных пород на вверенных ему под охрану участках, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму свыше 17 млн ​​гривен.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Волынской области. Оперативное сопровождение - Волынское управление ДВР Нацполиции Украины.