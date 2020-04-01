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Промрынок «7-й километр» помогает медикам Одесской области в борьбе с коронавирусом

Вчера, 22:16 citynews.net.ua | Напечатать

22 апреля ООО Промтоварный рынок «7–й километр» от имени учредителей предприятия передал Одесской областной клинической больнице благотворительную помощь.

Об этом сообщается на Фейсбук-странице предприятия.

Больнице были переданы сертифицированные средства защиты: 2500 медицинских масок и защитные халаты для медперсонала.

Областная клиническая больница – это многопрофильное медицинское учреждение третьего уровня оказания медпомощи при ухудшении эпидемиологической ситуации с COVID-19 в нашем регионе.

В настоящее время в больнице в среднем находится 600 пациентов с различными заболеваниями, которые поступают в медучреждение из всей Одесской области. Однако, если эпидемиологическая ситуация начнет ухудшаться, то именно Областная клиническая больница будет одним из опорных учреждений региона в борьбе с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

Предполагается, что она станет основной и самой большой больницей в области по борьбе с пандемией. Пока эпидемиологическая ситуация в регионе позволяет – медики продолжают лечение своих пациентов, поступающих из разных концов всего региона, и ежедневно находятся в зоне повышенного риска.

Для безопасности медперсонала в этот сложный момент в больнице постоянно нужны спецсредства защиты.

«Промтоварный рынок» «7-й километр» желает всем здоровья и крепкого иммунитета.

    


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