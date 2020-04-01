В Одесской области город Подольск полностью блокируют Нацгвардией из-за вспышки COVID-19

В городе Подольск Одесской области ужесточают коронавирусный карантин: въезд в город будет доступен лишь для местных жителей и спецтранспорта. Об этом говорится в решении областной Комиссии по техногенно-экологической безопасности, которое опубликовал местный ресурс Думская .

Въехать в Подольск смогут лишь те, кто в нем проживает, и спецтранспорт, необходимый для обеспечения жизнедеятельности города.

Власти Подольская в Одесской области поручили решить вопрос об обеспечении жильем военнослужащих Нацгвардии, которые с 21 апреля будут «привлекаться к выполнению карантинных мероприятий» в опорной больницы и «круглосуточно дежурить на карантинных КПП».

На КПП на въезде в Подольск должны мониторить транспорт и лиц, проезжают пункты пропуска.

Кроме того, из-за сложной эпидемиологической ситуации, Подольском ГУ ДСНС в Одесской области поручили обеспечить дезинфекцию улиц города и прилегающей территории вокруг Подольской городской больницы.

Местной власти приказали прекратить амбулаторный прием и госпитализацию ургентных больных в настоящее медучреждение. Больных будут направлять в Балтскую центральную районную больницу.

На сегодняшний день в Подольске два человека умерли от коронавируса. 60-летний семейный врач, госпитализированный 17 апреля в состоянии средней тяжести, скончался вчера. А 10 апреля умерла женщина, которую забрали в больницу уже в бессознательном состоянии.