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С 16 марта Украина закроет границу для иностранных граждан на две недели

Вчера, 11:47 citynews.net.ua | Напечатать

По решению СНБО с 16 марта 2020 года Украина закроет границу для иностранных граждан на две недели.
Такое решение принято по итогам заседания Совета национальной обороны Украины 13 марта 2020 года.

Согласно принятому документу, через 48 часов Украина закроет границу для иностранных граждан на две недели.

Граждане Украины смогут вернуться в Украину.

Установленные ограничения не касаются осуществления международных грузоперевозок.

Международные грузовые перевозки не прекращаются.

Как сообщили в Таможенной службе, по возвращению из стран, где зафиксирована эпидемия коронавируса, украинцы будут проходить процедуру обсервации (в случае выявления симптомов вируса). Через трое суток закрывается регулярное авиасообщение. Граждан Украины просят в течение этого времени вернуться домой. Всем, кто не будет успевать по объективным причинам это сделать, рекомендуют обратиться в украинские консульства. Таких соотечественников возвращать домой отдельными нерегулярными рейсами.

Установленные ограничения не касаются осуществления международных грузоперевозок.

Экипажи судов, автомобилей, самолетов смогут заходить на территорию Украины, но будут подвергаться медицинскому осмотру.

Также будут работать все крупные пункты пропуска, в том числе основные аэропорты, порты, наземные пункты пропуска. Ограничения будут касаться определенных местных пунктов пропуска, пеших переходов, малозагруженных железнодорожных переходов.

В то же время, некоторые службы доставки товаров приостанавливают премещение товаров в Украину из стран ЕС в связи с карантином на границах этих стран.


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