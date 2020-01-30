В Ровенской области протестующие перекрыли трассу Киев-Чоп

В Ровенской области сегодня, 5 февраля, протестующие заблокировали движение по автомобильной дороге Киев-Чоп.

Как сообщает пресс-служба полиции, в 14 часов дня в селе Верба началась мирная акция протеста против присоединения населенного пункта к Дубенской объединенной территориальной общине. Демонстранты непрерывно двигаются по пешеходному переходу, что затрудняет движение транспорта.

«Почти 200 участников акции непрерывно двигаются по пешеходному переходу. По результатам переговоров с полицейскими, они периодически будут освобождать проезжую часть и будут пропускать транспортные средства», — рассказали в полиции.