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Юридичні послуги для бізнесу: як не натрапити на шахраїв

Вчера, 13:59 citynews.net.ua | Напечатать

Коли з’являється бажання та можливості створити власну справу, важливо подбати не лише про стартовий капітал та кількість майбутніх працівників, а ще й про законне регулювання усіх процесів. Потрібно від початку організувати законний захист свого бізнесу та розпочати співпрацю з людьми, які професійно підійдуть до цього питання.

Сьогодні велика кількість юридичних компаній пропонує послугу консультації для бізнесу. Проте, не кожна з них зможе якісно допомогти. Пропонуємо декілька порад, які захистять Вас від шахраїв.

Як не натрапити на шахрайську юридичну фірму

  1. Справжні фахівці не оперуватимуть перед вами професійною лексикою. В їхніх інтересах поспілкуватися з клієнтом, зрозуміти напрямок його роботи, дати рекомендації та створити подальший алгоритм дій. Якщо після зустрічі з юристом ви не розумієте у якому напрямку потрібно рухатися – це може означати низький рівень кваліфікації фірми або юриста, які надають юридичні послуги для бізнесу.
  2. Якщо юрист дає 100% гарантії – це також привід замислитися. Юридична сфера повна несподіванок і юрист може окреслити всі ризики та можливі перемоги. Запевняти на 100% не береться навіть найдосвідченіший правник.
  3. Ніколи не підписуйте контракт про співпрацю з фірмою (ФОП). Рекомендуємо робити це, безпосередньо з юристом.
  4. Юридична фірма – це не правовий орган і вона не може вимагати від вас негайних рішень. Якщо вас змушують швидко підписувати договір – не ведіться і знайдіть інших юристів – консультантів.
  5.  «Прозора» фірма не вимагатиме додаткових коштів поза договором і не маніпулюватиме знайомствами з впливовими людьми.

Що входить у компетенцію компаній, які надають юридичні послуги для бізнесу

Юристи – це люди, які допомагають власникам бізнесу на етапі його створення і приходять на допомогу у процесі його ведення. Компанії, що надають юридичні послуги можуть виконувати таку роботу:

  • Підібрати назву для вашого бізнесу, щоб вона не була схожою або ідентичною до вже наявної. Адже така помилка може призвести до судового процесу.
  • Створювати різноманітні договори про партнерство.
  • Допомагати в отриманні ліцензій та дозволів.
  • Допомагати у цивільно-правових та трудових питаннях.
  • Бути присутніми на перемовинах та підписанні контрактів.
  • Створювати договори про купівлю-продаж.
  • Вносити зміни до установчих документів компанії.
  • Захищати персональні дані, конфіденційну інформацію та авторське право.
  • Бронювати доменне ім’я для сайту.

А також інші функції, які ви можете особисто обговорити з особистим юристом.

Найкраще знайти людину, яка від початку функціонування компанії буде підтримувати ваш бізнес та допомагати, адже вона буде в курсі всіх справ і допоможе знайти правильне рішення для всіх ситуацій.


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