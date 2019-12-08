В Черниговской области автобус Херсон-Москва столкнулся с грузовиком: 3 человека погибли, 15 травмированы

В Черниговской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус, в результате чего по меньшей мере 3 человека погибли, еще 15 - пострадали.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, авария произошла 16 декабря в 22:40 вблизи с. Мосты Бахмачского района. Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом сообщением Херсон — Москва.

В результате ДТП погибли 3 человека и 15 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Спасателям пришлось частично разрезать автобус чтобы разблокировать пострадавших.