» » В Николаеве от отравления умерли 2 водителя-дальнобойщика. Еще 3 - госпитализированы

В Николаеве от отравления умерли 2 водителя-дальнобойщика. Еще 3 - госпитализированы

Вчера, 12:44 citynews.net.ua | Напечатать

14 декабря в Николаеве умерло два дальнобойщика, еще троих госпитализировали в больницу. Все пятеро употребляли алкоголь и еду в придорожных кафе. Причина смерти дальнобойщиков пока не известна.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области, причина смерти двух мужчин пока не известна, только сегодня будет делаться вскрытие.

Там добавили, что трое пострадавших уже выписали из больницы. Они рассказали, что пили алкоголь и употребляли пищу в разных придорожных кафе.

«Говорят, что алкоголь они покупали на месте. Марку алкоголя мы назвать не можем, однако заметим, что пили водку. Но говорить точно, что именно алкоголь стал причиной отравления — не можем, ждем результатов экспертизы. Кроме алкоголя дальнобойщики обедали — образцы пищи тоже отобраны и направлены на экспертизу», — рассказали в пресс-службе полиции.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 15:52

Донецкий «Шахтер» узнал своего соперника в плей-офф финала Лиги Европы

Вчера, 14:30

В Попаснянском районе задержали контрафактных сигарет на 1 млн гривень

Вчера, 14:20

«Децентрализация» от Зеленского: Уничтожить города и отдать влияние на местное самоуправление Верховной Раде

Вчера, 14:12

В Лисичанске пожарным удалось реанимировать пострадавшего при пожаре

Вчера, 12:42

Предприятия Луганской области заплатили 124 млн грн налога на прибыль

Вчера, 12:21

С начала года на Донбассе пострадали 162 мирных жителя. Из ни 26 - погибли

Вчера, 11:10

В Луганской области спортсменам выделили по 6-8 тысяч гривень за достижения на чемпионатах мира

Вчера, 10:19

В Луганской области 6000 семей могут остаться без газа и отопления с 1 января

Вчера, 09:37

15 декабря российские террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня - 1 боец погиб и 2 ранены

13-12-2019, 15:12

19 декабря ЛЭО планирует отключить Попаснянский водоканал от электроэнергии

13-12-2019, 14:59

Украинский футбольный клуб  «Шахтер» узнал потенциальных соперников в раунде плей-офф Лиги Европы

13-12-2019, 14:49

«Укрзализныця» назначила 26 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники

Новости Украины:

Вчера, 12:44

В Николаеве от отравления умерли 2 водителя-дальнобойщика. Еще 3 - госпитализированы

Вчера, 11:53

ОПГ Бокия в Затоке прицелилась на земли соседей?

12-12-2019, 10:22

В Одессе нашли тела последних погибших при пожаре в колледже

11-12-2019, 16:31

Таможенники не пропустили в Украину благотворительные посылки для поляков

10-12-2019, 13:25

В США представили соискателей премии «Золотой глобус»

10-12-2019, 00:42

Брифинг лидеров стран «Нормандской четверки» по итогам встречи в Париже для прекращения российской агрессии на Донбассе

9-12-2019, 16:17

В Херсоне задержали на взятке руководителя группы по противодействию минимизации таможенных платежей

9-12-2019, 13:03

WADA отстранило российских спортсменов от участия в двух следующих Олимпийских играх

8-12-2019, 16:26

В Киеве проходит акция «Красные линии для Зеленского»

5-12-2019, 12:58

В Раде подрались депутаты от Слуги народа

4-12-2019, 14:28

Из-за Зеленского в 2020 году бюджет Киева уменьшится на 3 миллиарда гривень

4-12-2019, 11:29

В Одессе горит колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 

В Николаеве от отравления умерли 2 водителя-дальнобойщика. Еще 3 - госпитализированы » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня