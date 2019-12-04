В Николаеве от отравления умерли 2 водителя-дальнобойщика. Еще 3 - госпитализированы

14 декабря в Николаеве умерло два дальнобойщика, еще троих госпитализировали в больницу. Все пятеро употребляли алкоголь и еду в придорожных кафе. Причина смерти дальнобойщиков пока не известна.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области, причина смерти двух мужчин пока не известна, только сегодня будет делаться вскрытие.

Там добавили, что трое пострадавших уже выписали из больницы. Они рассказали, что пили алкоголь и употребляли пищу в разных придорожных кафе.

«Говорят, что алкоголь они покупали на месте. Марку алкоголя мы назвать не можем, однако заметим, что пили водку. Но говорить точно, что именно алкоголь стал причиной отравления — не можем, ждем результатов экспертизы. Кроме алкоголя дальнобойщики обедали — образцы пищи тоже отобраны и направлены на экспертизу», — рассказали в пресс-службе полиции.